Fischerstechen an Roseninsel
Neptun Guido hat ein „Gut Nass“ für die 21 Mannschaften
Nach einem gekonnten Stich seines Kontrahenten segelt dieser Stecker in die Nahe.
Nach einem gekonnten Stich seines Kontrahenten segelt dieser Stecker in die Nahe.
Jens Fink

Das neu konzipierte Fischerstechen an der Roseninsel hat auch bei seiner zweiten Auflage wieder weit mehr als 1000 Besucher angesprochen. Die Organisatoren vom Verkehrsverein waren zufrieden mit dem Zuspruch zu dem dreitägigen Programm.

Lesezeit 2 Minuten
Auch bei seiner zweiten Auflage traf das im vergangenen Jahr neu konzipierte Fischerstechen auf überwältigende Resonanz. An drei Tagen kamen Tausende von Zuschauern auf die Roseninsel, um die spannenden Bootswettkämpfe auf der Nahe zu verfolgen.
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