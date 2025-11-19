Thema im Hüffelsheimer Rat Neben dem Sportplatz sollen bald Helikopter landen Reinhard Koch 19.11.2025, 14:00 Uhr

i Für diese Fläche, südlich des SG-Sportzentrums, soll Baurecht geschaffen werden, zur Anlegung eines Hubschrauberlandeplatzes. Reinhard Koch

Rund 900 Quadratmeter, 300 Flugbewegungen im Jahr und bis zu 90 Dezibel: Antragsteller Schuhmacher möchte seine Eventagentur um Helikopterflüge erweitern. Für die Umsetzung müssen aber zunächst die baurechtlichen Voraussetzungen stimmen.

Unterhalb des SG-Sportzentrums, auf dem Gelände Schuhmacher, tut sich etwas. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung unter Vorsitz des Ersten Ortsbeigeordneten Uwe Weidmann mit dem Antrag von Daniel Schuhmacher zur Anlegung eines Hubschrauberlandeplatzes auf der Gewerbefläche „Im Häuserweg“ beschäftigt.







