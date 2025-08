Ein großer gemeinsamer Erlebnistag wurde von dem Naturpark Soonwald-Nahe und dem „Nahe der Natur – Mitmach-Museum für Naturschutz“ in Staudernheim veranstaltet. Vor 20 Jahren wurde der Naturpark Soonwald-Nahe gegründet. „In den ausgedehnten Wäldern von Lützelsoon und Großem Soon“, wie es im Feierjahr des Naturparks heißt, „kann man in den Kernzonen die Stille genießen.“ „Gemeinsam Stille bewahren“, so Marco Rohr, Geschäftsführer seit der Gründung, beim Gang mit Museumsleiter Michael Altmoos durch die Steinbruch-Wildnis des Mitmach-Museums, ist ein großes Ziel von allen, die sich für den Naturpark einsetzen. „Stille nämlich“, so Rohr, „lasse sich künstlich nicht herstellen.“

i Landrätin Bettina Dickes, stellvertretende Vorsitzende (von links),und Marco Rohr, Geschäftsführer des Naturpark Soonwald-Nahe sowie Ursula und Michael Altmoos vom "Nahe der Natur – Mitmach-Museum für Naturschutz" begrüßten ihre Gäste zum gemeinsamen Erlebnistag Wilhelm Meyer

Mit einer einfachen Übung pflegt Altmoos auf den Gängen durch das wilde Gelände am Staudernheimer Dorfrand, dem Sehen auch ein bewussteres Hören zuzuzählen. Zu der scherzhaft „Faust Eins“ und „Faust Zwei“ genannten Übung bittet er seine Gäste, bei geschlossenen Augen mit den Fingern zu zählen, welche Geräusche sie wahrnehmen, „Faust Eins“, natürliche, und „Faust Zwei“, künstlich hergestellte Geräusche. Da sind einerseits Vögel, das Rauschen des Windes, in der anderen Hand wird der Lärm des Verkehrs, des Rasenmähers oder etwa eines vorbeifahrenden Musikschwalls gezählt. Und dann sind da noch die eigenen Schritte, das Lachen der Menschen, das Rufen: Faust eins oder zwei?

Stille, von Zivilisationsgeräuschen freier Raum, gibt es in Europa so gut wie nicht mehr, stellt Altmoos fest. Da macht das Museum Nahe der Natur keine Ausnahme. In Vielem, so Rohr, sind die Ziele des Mitmachmuseums und des Naturparks gleich. Wer wissen will, was sie eigentlich machen, ist an diesem Nachmittag am Naturpark-Infostand an der richtigen Stelle. Dort hatte Naturpark-Mitarbeiterin Jane Dietrich auf jede Menge Fragen viele Antworten. Wichtig: das große Heft mit den vielfältigen, teils Jubiläumsangeboten des Jahres.

i Einen Tag später hätte das Wetter gepasst, hunderte von Schmetterlingen bevölkern dann das Schmetterlingsreich im Museum nahe der Natur Wilhelm Meyer

Auf das nächste Angebot, fast gleich ums Eck, nämlich den Schöpfungsgottesdienst am Sonntag, 31. August, um 10.30 Uhr auf dem Disibodenberg, wies Bettina Dickes, stellvertretende Vorsitzende, in ihrem Grußwort gleich hin. Viele Themen sind schwerpunktmäßig schon griffig in Flyer gefasst. Als Beilage zum Brief kann man so auch andere neugierig machen. Das umfasst Natur und Kultur, Handwerk und Geschichte, etwa die Grafschaft Sponheim; der Schinderhannes darf nicht fehlen. Man erfährt, wie ein Handwerk, wie das der Gerber, die Landschaft prägt, von den wilden Katzen im Soonwald oder dem Gebrother Obstweg.

i Pflanzenkünstlerin Erika Mirbach auf gemeinsamer Naturfarberkundung Wilhelm Meyer

Dem „Baumeister der Natur“, den Bibern, wird eine Lanze gebrochen und man ist damit schon ganz nah am Mitmach-Themenschwerpunkt des Tages: Wasser und wie man es bewahrt. Heike Krafft vom Naturpark-Team erhält kräftige Hilfe von Elisa Altmoos. Denn für die Rolle von Moosen in einem gesunden Wasserkreislauf ist das Museum eine einzigartige Quelle der Information. Die Tochter von Michael und Ursula Altmoos ist quasi unter Moosen groß geworden. Kein Wunder, dass sie ihnen ihre Stimme leihen kann.

Was die Haut des Wassers für eine Bedeutung hat? Wie viele Tropfen auf einem Centstück Platz haben können oder wie man so viel Wasser wie möglich bewahren kann, konnte man von beiden erfahren und selbst erproben. Split und die beliebten Steingartenkiesel waren dafür wenig dienlich. Erde, Sand, Laub oder Moos boten sich da schon eher an. Man sollte versuchen, eine richtige Mischung zu finden, riet Krafft. Und da war noch das Abenteuer und die Harmonie von Naturfarben, auf deren Erkundung Pflanzenkünstlerin Erika Mirbach begleitend zu ihrer Werkstattausstellung „Pflanzen verzaubern unsere Sinne“ zu einem Workshop eingeladen hatte.

i für die Rolle von Moosen in einem gesunden Wasserkreislauf war Elisa Altmoos für das Museum die Quelle der Information. Wilhelm Meyer

Zurück von Erkundungen, angeregt von der Fülle im Museumsgebäude, wer geglaubt hatte, mal kurz reinschauen zu wollen, ließ sich dann doch zu einer kleinen Kaffeepause mit exzellentem Selbstgebackenen der Familie hinreißen. Ausklang im wahrsten Sinne dann höchst stimmig. Der „Moosklang“ verzauberte die letzte Stunde den ohnehin schon märchenhaften Moosgarten im Museumsgelände.