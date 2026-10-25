Autounfall auf der A61 Nasse Straße: 22-Jährige überschlägt sich bei Daxweiler 25.10.2026, 20:00 Uhr

i Der Schriftzug „Polizei“ an einem Polizeiauto (Symbolfoto) Soeren Stache/dpa

Dramatische Szenen auf der A61: Bei strömendem Regen verlor eine junge Fahrerin die Kontrolle – ihr Auto stürzte einen Abhang hinunter. Wie durch ein Wunder kamen alle Insassen mit leichten Verletzungen davon.

Auf der A61 in Richtung Ludwigshafen hat eine 22-jährige Autofahrerin am Sonntag, 25. Oktober, gegen 2.19 Uhr die Kontrolle über ihren Pkw verloren und sich bei Daxweiler in ihrem Auto überschlagen. Der Unfall ereignete sich zwischen der Rastanlage Hunsrück-West und der Anschlussstelle Stromberg.







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