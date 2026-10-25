Autounfall auf der A61 Nasse Straße: 22-Jährige überschlägt sich bei Daxweiler Cordula Kabasch 25.10.2026, 10:01 Uhr

i Der Pkw, der in der Nacht zum Sonntag die Leitplanke auf der A61 kurz hinter der Raststätte Hunsrück West durchbrochen hatte, landete schließlich hinter der Absperrung auf der Seite. Benjamin Hilger

Dramatische Szenen auf der A61: Bei strömendem Regen verlor eine junge Fahrerin die Kontrolle – ihr Auto stürzte einen Abhang hinunter. Wie durch ein Wunder kamen alle Insassen mit leichten Verletzungen davon.

Auf der A61 in Richtung Ludwigshafen hat eine 22-jährige Autofahrerin am Sonntag, 25. Oktober, gegen 2.19 Uhr die Kontrolle über ihren Pkw verloren und sich bei Daxweiler in ihrem Auto überschlagen. Der Unfall ereignete sich zwischen der Rastanlage Hunsrück-West und der Anschlussstelle Stromberg.







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