Narrenfahrplan Kreis Kreuznach Narrentermine von der Nahe bis zum Soon Christine Jäckel 07.01.2026, 12:00 Uhr

i Wie hier bei der Kappensitzung 2025 in Sponheim die Secco-Sisters die Planken vom Narrenschiff Nessie zum Beben brachten, werden auch dieses Jahr wieder unzählige Hobbytänzer die Saalfastnacht bereichern. Christine Jäckel

Die Narren sind wieder los: In Neu-Bamberg, Bockenau, Niederhausen, Gangloff und Staudernheim wird schon am Wochenende in die Saal-Fastnacht gestartet, viele weitere fröhlich-bunte, witzige Prunksitzungen und närrische Veranstaltungen folgen.

Bis zum Aschermittwoch, am 18. Februar, haben die Narren freie Bahn. Bis dahin wird die Fastnachtsstreitmacht in Sälen, Hallen und auf der Straße der Winterkälte und dem Trübsinn der dunklen Jahreszeit mit Kokolores, Konfettikanonen und Narhalla-Märschen Paroli bieten.







Artikel teilen

Artikel teilen