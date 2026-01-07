Narrentermine von der Nahe bis zum Soon

Die Narren sind wieder los: In Neu-Bamberg, Bockenau, Niederhausen, Gangloff und Staudernheim wird schon am Wochenende in die Saal-Fastnacht gestartet, viele weitere fröhlich-bunte, witzige Prunksitzungen und närrische Veranstaltungen folgen.
Bis zum Aschermittwoch, am 18. Februar, haben die Narren freie Bahn. Bis dahin wird die Fastnachtsstreitmacht in Sälen, Hallen und auf der Straße der Winterkälte und dem Trübsinn der dunklen Jahreszeit mit Kokolores, Konfettikanonen und Narhalla-Märschen Paroli bieten.