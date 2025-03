Kappensitzung in Winzenheim Narren des TuS Winzenheim beweisen beim Feiern Ausdauer Josef Nürnberg 02.03.2025, 11:30 Uhr

i Anne Starke (links) und Piroschka Viktor-Kern boten in ihrer Sprendlingen-Show Klamauk, Musik und Tanz. Josef Nürnberg

Beim TuS Winzenheim haben die Narren Kondition: Zwischen Weiberfastnacht am Donnerstag und der Narrefahrt am Samstag feierten sie ausgelassen ihre Karnevalssitzung.

Kondition haben die Narren des TuS Winzenheim allemal. Denn zwischen dem Käfig an Weiberfastnacht und der Narrefahrt am Samstag feierten sie eine Sitzung, die alles bot, was das Narrenherz höherschlagen ließ. Auch wenn der angestammte Sitzungspräsident Manfred Schulze wegen Krankheit in diesem Jahr Vizepräsident Christopher Trescala das Zepter über die Narrenschar schwingen ließ, tat das der Stimmung kaum Abbruch.

