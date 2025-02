Witzige Kappensitzung Narren des TSV Volxheim tauchen in den Dschungel ein Josef Nürnberg 26.02.2025, 14:15 Uhr

i MIB: Das sind die (Norheimer) Männer in Balletschuhen mit ihrem Tanz „Wild wild West", der die Narren bei der Kappensitzung erfreute. Josef Nürnberg

Der Frohsinn kennt auch in Volxheim kaum Grenzen, wenn die Narren los sind: Bei der Kappensitzung des TSV ging es unter dem Motto „Dschungel“ rund – mit Narretei, Tanz und Gags, bei denen sich die Aktiven auch mal selbst aufs Korn nahmen.

In Volxheim versteht man zu feiern. Insbesondere an Fassenacht, wenn die Narren los sind, kennt der Frohsinn kaum Grenzen. Ausweis hierfür war die 39. Kappensitzung des TSV Volxheim am Samstag in der voll besetzten Kultur- und Sporthalle, in der sich den Gästen im „Dschungel“, so das Motto, eine Mischung aus Narretei und Tanz bot, bei dem sich die Aktiven auch mal gern selbst aufs Korn nahmen.

