N a wie hätten Sie’s denn gerne? Noch Moebus-Stadion, schon Nahe-Stadion oder vielleicht Nahe-Stadion im Friedrich-Moebus -Sport-Park oder einfach nur Moebus-Sportpark? Fragen, über die man sich nach der Entscheidung des Stadtrats, auf Wunsch des Sponsors Theo Suess das Stadion umzubenennen, so seine Gedanken machen kann – aber nicht unbedingt muss.

Welche Umbenennung?

FWG-Stadtrat Karl-Heiz Delaveaux jedenfalls macht sie sich. Er bestreitet zwar nicht, dass der Stadtrat die Umbenennung beschlossen hat, doch das müsse ja noch nichts heißen. Also wirklich: Wer hält sich schon an die eigenen Beschlüsse? Er befürchtet vielmehr, dass bei nur Nahe-Stadion viele Besucher eher irritiert, desorientiert – ja, wo kickt die Eintracht denn nun? – sein könnten und sonst wo hinfahren, sich möglicherweise sogar nach Idar-Oberstein auf den Weg machen. Doch warum nur? Das dortige Stadion heißt seit kurzem Hans-Dieter-Krieger -Stadion und hieß nie Nahe-Stadion. Außerdem, so Delaveaux weiter, fasse der Stadtrat viele Beschlüsse. Diese müsse man nicht unbedingt ernst nehmen, interpretiere ich mal, kurz zusammenfassend, die längeren telefonischen Ausführungen Delaveaux’ dazu. Zudem: Ist die Umbenennung eigentlich schon vollzogen – oder wartet alles noch auf die feierliche Enthüllung des neuen Namensschildes? Fragen über Fragen. In der Bibel ist von einer „babylonischen Sprachverwirrung“ die Rede. Die hiesige Variante heißt „kreuznacherrische Namensverirrung(en)“.

Danke, Herr Schlosser!

i Da war die Stadtverwaltung flott unterwegs: Am Dienstag hat der Bauhof das Rollstuhlfahrersymbol auf diesem Stellplatz an der Einfahrt zum Neuruppiner Platz entfernt. Lena Reuther. Lena reuther

Irritiert waren die ganze Zeit auch viele Parkplatz suchende Autofahrer auf dem Neuruppiner Platz, ob sie wohl auf dem Stellplatz direkt an der Einfahrt links parken dürfen. Die meisten trauten sich nicht. Denn der war mit einem aufgemalten Rollstuhlfahrersymbol auf dem Pflaster geschickt als Behindertenparkplatz getarnt. Es war aber keiner, weil das dafür notwendige Zusatzverkehrsschild fehlte. Als Ordnungsdezernent Markus Schlosser dies vergangene Woche im „Schwätzchen“ las, zögerte er nicht und handelte sofort. Am Dienstag um 9.27 Uhr rückten zwei Bauhofmitarbeiter an und entfernten das irritierende Symbol. Inzwischen wird der Parkplatz deutlich häufiger genutzt. Ach, wenn in dieser Stadt doch nur alles so schnell voranginge. Danke, Herr Schlosser! Ich bin nun schwer am Grübeln, ob ich Ihnen künftig eine wöchentliche Schlosser-Rubrik im „Schwätzchen“ frei halte. Denn es wartet schon ein nächster Fall, den es zu klären gilt.

Merkwürdiges Knöllchen

i Merkwürdig: Trotz des Parkausweises hat das Weingut Mathern als einziger Beschicker des Weinfestes in Bad Münster ein Knöllchen bekommen. Gloria Mathern

Wie das nun mal so ist: Wo es Glanzleistungen gibt, bleiben Fehlleistungen nicht aus: Wie alle anderen teilnehmenden Winzer bei Wein im Park im Bad Münsterer Kurpark am letzten Juliwochenende hat auch das Niederhäuser Weingut Mathern die Genehmigung bekommen, während der Veranstaltung einen Parkplatz am Verbandsgemeindegebäude zu belegen. „Wir haben den Parkausweis gut sichtbar in die Windschutzscheibe gelegt und trotzdem von einem übereifrigen Beamten des Ordnungsdienstes einen Knollen bekommen“, schreibt Gloria Mathern und findet es „merkwürdig, dass alle anderen Kollegen, deren Kleinbusse neben uns standen, keinen Knollen erhalten haben“. „Sollen wir zukünftig unsere Weinflaschen mit dem Fahrrad transportieren?“, fragt sie. „Wir haben Einspruch eingelegt und werden den Knollen nicht bezahlen.“ Die Antwort vom Ordnungsamt steht aber noch aus. Ohne Zweifel: Ein neuer Fall für Schlosser!

Beim Neuruppiner Weinfest

i Die Bad Kreuznacher Nahe-Weinmajestät Laura Ludwig eröffnete am Donnerstagabend mit dem Neuruppiner Bürgermeister Nico Ruhle das Weinfest in der Partnerstadt. Eckhard Handke

Das Weinfest in der Kreuznacher Partnerstadt Neuruppin auf dem Schulplatz und im Rosengarten ist für drei Tage wieder Sammelpunkt für Weinliebhaber aus der Region und hat besonders nach Sonnenuntergang großen Zulauf. Schon zur Eröffnung am Donnerstagabend durch Bürgermeister Nico Ruhle mit Laura Ludwig, der Weinmajestät aus dem Weinland Nahe, vergnügten sich etwa 800 Festgäste. Zum 30. Jubiläum gab es für die langjährigen Akteure des Weinfestes je eine Torte vom Bürgermeister überreicht. Laura Ludwig nahm mit ihrer Mutter und Oma am Weinfest teil. Und selbstverständlich waren auch wieder Winzer von der Nahe dabei, so vom Weingut Paul Anheuser aus Bad Kreuznach, ein Familienbetrieb mit 400 Jahren Winzererfahrung. Das Weingut der Gebrüder Bauer aus Sponheim ist seit 1846 im Familienbesitz und somit schon in der vierten Generation. Sie sind seit 1994, dem ersten Weinfest in der Fontanestadt, dabei. Am Stand der Pension Bacchus aus Gühlen-Glienicke wurden Weine vom Weingut Becker aus Bad Kreuznach ausgeschenkt. Die Auswahl war vielfältig, somit hatten die Ruppiner „Rebläuse“ und Weinkenner wieder einmal die Qual der Wahl ...

Natürlich mit Hut

i Zum 85. Geburtstag überraschte Bad Münster am Stein-Ebernburgs Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse Sigrun Schneider mit einem Strauß Blumen. Zu den ersten Gratulanten zählte Pfarrer Gerd Kiefer, Vorsitzender des Ebernburg-Vereins. Josef Nürnberg

Zurück in den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg: Am 1. August feierte mit Sigrun Schneider ein Ebernburger Original ihren 85. Geburtstag. Zum Burgfest anlässlich des 75. Jubiläums des Ebernburg-Vereins am darauf folgenden Samstag gab es dann von Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse einen Strauß Blumen für die quirlige Dame. Die Jubilarin und der Ebernburg-Verein haben übrigens eine gemeinsame Geschichte. Just im Gründungsjahr des Vereins 1950 feierte Schneider als zehnjähriges Mädchen ihr erstes Weihnachtsfest in Ebernburg. Und wie es sich für die künftige Dame gehört, standesgemäß auf der Ebernburg. Sie war nämlich mit den Kindern des ersten Burgverwalters des Ebernburg-Vereins, Brand, befreundet. Als Flüchtlingskind, das aus Johannesburg in Ostpreußen stammte, war Sigrun Schneider keine Ebernburgerin. Kaum zu glauben, wenn man die umtriebige Dame heute erlebt, die sich stets für den jüngsten Stadtteil einsetzt. Übrigens war sie lange Stadtratsmitglied in BME, sie gehört heute noch dem Aufsichtsrat der GuT an und ist Mitglied im Kulturausschuss. Mit ihrem verstorbenen Ehemann Gustav, mit dem sie drei Kinder hat, übernahm sie 1964 den Gasthof „Tante Ida“, der vor einigen Jahren abgerissen wurde. Das Paar führte hier eine Gaststätte mit Gästezimmern und einem Weingut. 1982 konnten sie dann ihr Weinhotel im Gartenweg einweihen. Dass Sigrun Schneider, die unter anderem für ihre modische Kleidung und ihre Liebe zu Hüten bekannt ist, sich mit 85 mehr zurücknehmen wird, glaubt im Stadtteil indes niemand. Sie dürfte weiterhin präsent bleiben und dort, wo ihrer Meinung nach der Stadtteil zu kurz kommt, ihre Finger in die Wunde legen.

Seniorenkoffer voller Technik

i Bei der Übergabe des Technikkoffers in der Pro Seniore Residenz (von links): Boris Starke, Nico Herrmann und Andreas Schmidt. Vorne: Nicole Damer. Anke Betz

Auch um in die digitale Welt einzusteigen, ist es nie zu spät. Manchmal bedarf es dazu aber eines Anstoßes oder einer Unterstützung. So wie hier: Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts DiBiWohn (Digitale Bildungsprozesse für ältere Menschen in seniorenspezifischen Wohnformen)

wurde nun ein hochwertiger Technikkoffer an die Pro Seniore Residenz Salinental übergeben. Die Geräte – darunter Tablets sowie Zubehör zur erleichterten Bedienung – wurden über eine Förderung des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz bereitgestellt. Die Übergabe fand mit Vertretern der DiBiWohn-Projektleitung, Nicole Damer und Andreas Schmidt, sowie der Pro Seniore Residenz, Boris Starke und Nico Herrmann, statt. Die Geräte sollen gezielt dafür eingesetzt werden, ältere Menschen in der Pflegeeinrichtung beim Erwerb digitaler Kompetenzen zu unterstützen. „Mit dem Technikkoffer eröffnen wir neue Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten für Menschen, die bislang kaum Zugang zu digitalen Medien hatten“, betont Schmidt. Pro Seniore zählt zu den ersten Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, die in das Projekt eingebunden sind. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung und die Möglichkeit, unsere Bewohner noch stärker an der digitalen Welt teilhaben zu lassen“, sagte Einrichtungsleiterin Olga Keilmann.