MVZ in Waldböckelheim Nahtloser Übergang: Alla Schäfer hat Praxis übernommen Markus Kilian 02.04.2026, 18:00 Uhr

i Ärztin Alla Schäfer (von vorn) hat eine Zweigstelle ihrer Praxis im MVZ Waldböckelheim eingerichtet, dem die Schließung drohte. Sie kann auf ein bewährtes Team setzen mit Arzt Alexej Findling sowie den Arzthelferinnen Renate Rösch und Martina Meier. Markus Kilian

Anfang des Jahres brach über die Waldböckelheimer eine Hiobsbotschaft herein: Das MVZ soll schließen. Doch mit der Allgemeinärztin aus Hargesheim hat sich rasch eine Nachfolge gefunden. Was die gebürtige Russin verändern möchte und was gleich bleibt.

Geschäftig ist es am 1. April im Waldböckelheimer MVZ. Immer wieder tönt die Türklingel, Arzthelferin Martina Meier bedient die Patienten, die nacheinander hereinkommen, Termine werden vereinbart, Überweisungen ausgeschrieben, Arztberichte gehen über den Tresen.







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