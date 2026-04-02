Anfang des Jahres brach über die Waldböckelheimer eine Hiobsbotschaft herein: Das MVZ soll schließen. Doch mit der Allgemeinärztin aus Hargesheim hat sich rasch eine Nachfolge gefunden. Was die gebürtige Russin verändern möchte und was gleich bleibt.
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Geschäftig ist es am 1. April im Waldböckelheimer MVZ. Immer wieder tönt die Türklingel, Arzthelferin Martina Meier bedient die Patienten, die nacheinander hereinkommen, Termine werden vereinbart, Überweisungen ausgeschrieben, Arztberichte gehen über den Tresen.