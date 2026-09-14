Weinmachen im Wandel Naheweinrebellen: Junge Winzer kapern alte Traditionen Markus Kilian 14.09.2026, 19:19 Uhr

i Die Naheweinrebellen haben sich vor knapp zehn Jahren gegründet und wollen altes Handwerk mit modernen Events verbinden – und ein bisschen Rebellion gehört natürlich auch zum Programm. Karin Zimmermann

Zehn junge Winzer an der Nahe sind überzeugt: Wein ist alles andere als altbacken. Mit Events, Leidenschaft und einem besonderen Jahrgang mischen sie die Region auf. Wie sich die Kreativen zusammengeschlossen haben und was sie erreichen möchten.

Jung, laut und wild: So beschreiben sich die Naheweinrebellen, ein Zusammenschluss zehn junger Winzer, die im heimischen Hof für den Weinbau an der Nahe leben, zugleich verschiedene Events in der Region organisieren wie mitgestalten und Jung und Alt mit den edlen Tropfen verbinden.







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