Wahl der Deutschen Weinhoheit Naheweinkönigin Zoé bewirbt sich um die deutsche Krone 19.09.2025, 17:00 Uhr

i Ihre Ausbildung als Winzerin hat Zoé Keller de Almeida Soliz ins Naheland gebracht. Aktuell studiert sie an der Hochschule Geisenheim Internationale Weinwirtschaft. Christine Jäckel

Mit Zoé Keller de Almeida Soliz tritt die Nahe bei der Wahl der 77. Deutschen Weinhoheit in Neustadt an der Weinstraße an. Die Region und der Wein sind für die Großstädterin aus internationaler Familie Herzensangelegenheit.

Am Samstagabend wird Naheweinkönigin Zoé Keller de Almeida Soliz mit zwei männlichen und neun weiblichen Mitbewerbern auf der Bühne im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße stehen. Die 12 Kandidaten – Sachsen setzt in diesem Jahr mit einer Bewerbung aus – wetteifern darum, wer ein Jahr lang auf nationaler, wie internationaler Ebene Botschafter der 13 deutschen Weinanbauregionen sein wird.







