Bad Kreuznach. Wird Zoé Keller de Almeida Soliz die letzte Naheweinkönigin sein? Die Debatte um die Zukunft des Amtes ist emotional – und notwendig. Die Kolumne von Redaktionsleiter Marian Ristow beleuchtet die Schwierigkeit der Debatte.

Wird Zoé Keller de Almeida Soliz als 62. Naheweinkönigin die letzte ihrer Art sein? Wer fürchtet, der Nahewein müsse künftig auf seine Galionsfiguren, die Naheweinmajestäten, verzichten, den kann man ein bisschen beruhigen. Die Abschaffung ist vorerst kein Thema. Weinland Nahe will das unfreiwillige Interregnum, die Zeit ohne König oder Königin, nutzen, um Luft zu holen, um darüber nachzudenken, wie man die Aufgabe so verändern kann, dass sie zur sich verändernden Landschaft passt.

Losgelöst von allen notwendigen inhaltlichen Überlegungen, die Weinland Nahe anstellen wird, um das Amt zukunftsfähig zu machen, dürfte jedem einleuchten: Für eine Wahl braucht es Kandidaten. Und wenn es keine gibt, kann es auch keine Wahl geben.

Man könnte nun „Kommt ja wie gerufen“ sagen. Quer durch die Anbaugebiete ziehen sich Diskussionen um die Zukunft des Amtes – wie ein roter Faden von der Ahr bis nach Baden. Und es sind, wie üblich, wenn es um Tradition geht, sehr viele Emotionen im Spiel. Nicht anders verläuft die Debatte an der Nahe. Zwar wurde hier noch nicht offen über eine Abschaffung des kostspieligen Amtes gesprochen – wie zum Beispiel in der Pfalz –, trotzdem scheint es Bedarf zu geben, es zu verändern. Oder ist es bloß Zufall, dass die Anzahl der Bewerbungen seit einiger Zeit schrumpft?

Passt es noch in die Zeit, eine möglichst attraktive junge Dame fest geschnürt in einer dirndlartigen Kostümierung über Weinfeste hüpfen zu lassen? Oder ist genau jene klischeebeladene Schilderung Teil des Problems? Muten die Reliquien des Ressorts, Krone und Römerglas, nicht viel zu verstaubt an, um damit junge Leute zu begeistern? All das gilt es zu beantworten. An der Nahe ist man, was das Amt betrifft, vom Glück geküsst, Jahr für Jahr so überzeugende Kandidatinnen zu haben. Nicht umsonst konnte man in den vergangenen zehn Jahren gleich dreimal eine Deutsche Weinmajestät stellen (zweimal Königin).

Ich bin mir sicher, dass das Amt weiterhin gebraucht wird. Ein gutes Produkt (der Wein) benötigt ein Gesicht (der Mensch). Ob das nun König, Königin, Prinz, Prinzessin, Botschafter oder Botschafterin heißt und in welchem äußeren Erscheinungsbild sich er oder sie dann präsentiert, ist aus meiner Sicht nicht so wichtig. Inhalt und Persönlichkeiten sind das, was nachhaltig in Erinnerung bleibt.

Da halte ich es doch mit Kurt Tucholsky. Er hat versucht, seine Wertschätzung für das Kulturgut Wein im Ausspruch „Schade, dass man Wein nicht streicheln kann“ Ausdruck zu verleihen. Was ihm geglückt ist.

E-Mail: marian.ristow@rhein-zeitung.net