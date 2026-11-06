Sponheimer ist neu im Amt Nahewein-Majestät Torben Hammerle tritt ohne Krone an 06.11.2026, 18:00 Uhr

i Leger präsentiert sich Torben Hammerle als Nahewein-Majestät. Im Zuge der Neuausgestaltung des Amtes ist er der erste Weinrepräsentant mit einem Mini-Job bei Weinland Nahe. Rainer Gräff

Seit einer Woche ist Torben Hammerle (29) die neue Nahewein-Majestät – und damit der erste Mann seiner Art nach vielen Nahewein-Repräsentantinnen. Hammerle ist kein Winzer, aber begeistert sich für Wein. Seine Auftritte meistert er gelassen.

Die Mission: das „Nahe-Gefühl“ vermitteln. Der Mann: Torben Hammerle. Seit einer Woche ist der 29-jährige Sponheimer die neue Nahewein-Majestät. Damit begibt sich Weinland Nahe auf neue Wege und folgt dem Beispiel anderer Anbaugebiete: Der Neue ist ein Mann – und damit der erste seiner Art nach der langen Reihe der Nahewein-Repräsentantinnen (mit Ausnahme von Tim Heck neben Katharina Gräff).







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