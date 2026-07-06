Ortsteile feiern gemeinsam
Naheuferkerb: Premiere in Ebernburg war ein Erfolg
"Endlich wieder Kerb", freuten sich die Bewohner der beiden Ortsteile, die gemeinsam ihre neue Kirmes feierten.
"Endlich wieder Kerb", freuten sich die Bewohner der beiden Ortsteile, die gemeinsam ihre neue Kirmes feierten.
Jens Fink

Premiere gelungen: Nach vielen Jahren haben die Bewohner von Bad Münster und Ebernburg wieder gemeinsam Kerb gefeiert. Das kam sehr gut an, der Andrang war groß, freuen sich die Organisatoren.

Lesezeit 1 Minute
. „Premiere geglückt“, bilanzierten die Organisatoren der Naheuferkerb, die sich über einen großen Zuspruch auf die lang ersehnte Kirmes freuen konnten. „Die Leute kamen auf uns zu und haben gesagt: endlich wieder Kerb“, berichtete Anke Altmeyer vom Vorstand des eigens dafür gegründeten Vereins Kerbegemeinschaft Bad Münster am Stein-Ebernburg.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren