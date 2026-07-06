Premiere gelungen: Nach vielen Jahren haben die Bewohner von Bad Münster und Ebernburg wieder gemeinsam Kerb gefeiert. Das kam sehr gut an, der Andrang war groß, freuen sich die Organisatoren.

. „Premiere geglückt“, bilanzierten die Organisatoren der Naheuferkerb, die sich über einen großen Zuspruch auf die lang ersehnte Kirmes freuen konnten.

„Die Leute kamen auf uns zu und haben gesagt: endlich wieder Kerb“, berichtete Anke Altmeyer vom Vorstand des eigens dafür gegründeten Vereins Kerbegemeinschaft Bad Münster am Stein-Ebernburg.