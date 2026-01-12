Kaum Beeinträchtigungen Naheland ist von Glatteischaos verschont geblieben Harald Gebhardt 12.01.2026, 12:03 Uhr

i In Norheim fiel zwar nachts etwas Schnee, doch morgens gegen 11 Uhr war das meiste wieder weggetaut ... Robert Neuber

Das große Chaos blieb aus: Die Naheregion blieb von dem für die frühen Morgenstunden des Montags vorhergesagten größeren Beeinträchtigungen durch Glatteis weitgehend verschont.

Vor Glatteis auch im Naheland hat der Deutsche Wetterdienst für Montagmorgen gewarnt. Bei Temperaturen noch unter null Grad schneite es zunächst, doch schon in den Morgenstunden gingen die Niederschläge in Regen über, sodass die Glatteisgefahr relativ schnell gebannt war, zumal die Temperaturen am späten Vormittag bereits deutlich über dem Gefrierpunkt lagen.







