Wein, Picknick und Livemusik in einzigartiger Kulisse: Beim „NaheGelage“ im Salinental laden Nahewinzer zum entspannten Tasting ein. Ein Sommernachmittag zwischen Gradierwerken, Genuss und guter Stimmung.

Im Salinental dreht sich am Samstag, 1. August, alles um den Wein von der Nahe. Das Weinland Nahe veranstaltet dort das „NaheGelage“, bei dem Besucher zwischen 15 und 18 Uhr Weine von zehn Weingütern aus der Region verkosten können. Die Weinprobe findet inmitten der Gradierwerke statt und bietet Gelegenheit, die Winzer persönlich kennenzulernen. 2025 fand das Event im Bad Kreuznacher Schlosspark statt. Nun ist man ins nicht minder schöne Salinental gewechselt.

Mit dabei sind die Weingüter Barth, Graf-Binzel, Honrath, Höhn, Krolla, Norbert Eckes, Lorenz & Söhne, Straub und Trieb sowie der Weinhof Mayer. Die Teilnehmer erhalten ein Weinglas und können die Weine der Betriebe probieren.

Auch nach dem offiziellen Tasting bleibt die Veranstaltung bestehen: Die Open-Air-Weinbar ist bis 22 Uhr geöffnet und schenkt die Weine der teilnehmenden Betriebe aus. Besucher können außerdem eigene Picknickdecken und Verpflegung mitbringen oder das Angebot von Mareikes Snackmobil nutzen.

Für musikalische Unterhaltung sorgt ab 17.30 Uhr die Band „Give & Take“, die beim sogenannten „Tanzgelage“ auftritt. Veranstalter ist Weinland Nahe.

„Das ‚NaheGelage‘ verbindet charaktervolle Naheweine mit einer einzigartigen Naturkulisse und lädt dazu ein, Wein auf besondere Weise zu erleben. Zwischen Gradierwerken, Picknickdecken und Livemusik entstehen unvergessliche Sommermomente mit den ‚Echten Typen‘ der Nahe. Wer einen entspannten Tag voller Genuss und Geselligkeit verbringen möchte, sollte sich dieses Highlight des ‚Komm näher! Naheweinfestivals‘ nicht entgehen lassen“, schreibt Veranstalter Weinland Nahe in einer Pressemeldung.

Tickets und weitere Informationen sind unter www.komm-naeher.com erhältlich. Im Ticketpreis enthalten sind ein „Komm näher!“-Weinglas, die Teilnahme am Tasting und die Live-Musik.