. Der Hochwasserschutz für Gensingen wird aufgewertet. Der in die Jahre gekommene Nahedeich, errichtet in den 1930er-Jahren, wird grundlegend saniert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Das Bauprojekt erstreckt sich über eine Länge von rund 1,6 Kilometern und soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Überprüfungen ergaben, dass die vorhandene Deichstruktur nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt – insbesondere beim erforderlichen Freibord sowie der bodenmechanischen Standsicherheit. Der angrenzende Mühlgraben/Wiesbach stellte eine kritische Schwachstelle dar. Der Deich wird daher abgetragen und in angepasster Form neu aufgebaut, inklusive einer Erhöhung der Deichkrone.

Seit April laufen die Arbeiten

Seit April sind die Arbeiten in Gensingen im Gange. Der zu ertüchtigende Deichabschnitt erstreckt sich zwischen der Rumpfmühle im Süden und der Wiesbachmündung in die Nahe im Norden. „Es ist eine Fortsetzung des bereits hergestellten Damms bei Ippesheim“, so Projektleiter Michael Lunkenheimer von der SGD Süd. Doch im Bereich der Rumpfmühle klafft weiterhin eine Lücke von rund 250 Metern. Der Eigentümer muss sich an den Kosten beteiligen.

Wegen der Enge – Nahe und Wiesbach fließen sehr dicht nebeneinander – ist es notwendig, eine Spundwand zu errichten. Dazu werden 14 Meter lange profilierte Eisenbohlen in den Boden eingeschlagen. Im Untergrund ist die letzte Schicht aus Tertiär. „Der Ton ist sehr hart“, weiß Lunkenheimer. Die zusammenhängende Spundwand entsteht, indem die einzelnen Stahlbundbohlen über ineinandergreifende Schlösser miteinander verbunden werden. Erschütterungen machen sich in einem großen Umkreis bemerkbar. „In den angrenzenden Gebäuden wurden Sensoren installiert, um eventuelle Schäden festzustellen.“ Gearbeitet wird in 50-Meter-Abschnitten. Damit ist gewährleistet, dass bei einem Hochwasser die entstandene Lücke schnell geschlossen werden kann.

Alter Nahedeich war bei Hochwasser feucht

Der alte Nahedeich war bei Hochwasser an zahlreichen Stellen feucht und es kam zu lokalen Wasseraustritten. Er wird abschnittsweise abgetragen und entsprechend den aktuellen technischen Anforderungen neu aufgebaut. Die Deichhöhe wird auf die Wasserspiegellage eines hundertjährlichen Hochwasserereignisses zuzüglich 50 Zentimeter Freibord ausgebaut. Der Deichausbau erfolgt im Wesentlichen in der bestehenden Trasse. Der Deichverteidigungsweg wird auf gesamter Länge als drei Meter breiter asphaltierter Deichkronenweg ausgebildet. Er ermöglich das Befahren mit Fahrzeugen im Hochwasserfall, um kritische Bereiche zu kontrollieren. Nach Fertigstellung kann er auch als Fahrradweg genutzt werden. Ein Betreten jetzt ist verboten.

„Wo wir gerade ausbauen befindet sich der schwierigere Abschnitt“, ordnet der Fachmann die Maßnahme ein. Im nördlichen Abschnitt handelt es sich um einen Leitdeich, der ohne wasserseitige Dichtungsschicht ausgebildet wird. Der Altdeich wird bis zur Basis abgetragen und die Kontur wird nachverdichtet. Das vorhandene Material wird aufbereitet und als Stützkörpermaterial wieder eingebaut. Der Erste Beigeordnete Oliver Wernersbach von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen machte sich in Vertretung des Bürgermeisters ein Bild von den Arbeiten. „Es ist eine Maßnahme, die für die Gemeinden an der Nahe wichtig ist. Es passt in das Hochwasserschutzkonzept der Verbandsgemeinde.“

Hochwasserwellen können an der Nahe schnell auftreten

Die Nahe mit ihren rund 126 Kilometern Flusslänge umfasst ein Einzugsgebiet von einer Fläche von 4067 Quadratkilometern. Bedingt durch die im Verhältnis zur Größe des Einzugsgebietes relativ kurze Fließzeit können im Mittel- und Unterlauf innerhalb von wenigen Stunden sehr hohe und schnell abfließende Hochwasserwellen auftreten. Bei den Hochwasserereignissen im Dezember 1993 und Januar 1995 trat die Nahe über ihre Ufer und hinterließ in vielen Gemeinden und Städten Schäden in Millionenhöhe. Entlang der Nahe wurden bereits einige Hochwasserschutzmaßnahmen in Hochstetten-Dhaun, Bad Kreuznach, Planig und Ippesheim bis zur Deichrückverlegung in Bretzenheim umgesetzt.