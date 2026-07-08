Sommerabende am Fluss
NaheChill bringt Wein und Live-Musik nach Bad Kreuznach
Bereits 2025 war beim NaheChill einiges los und die Stimmung am Naheufer wirklich gut.
Bereits 2025 war beim NaheChill einiges los und die Stimmung am Naheufer wirklich gut.
Isabel Gemperlein

Sommer, Nahe-Wein und Live-Klänge: NaheChill lädt an drei Donnerstagen zum Verweilen unter den Platanen am Mühlenteich. Musik, regionale Köstlichkeiten und entspannte Stimmung machen die Abende besonders.

Lesezeit 1 Minute
In Bad Kreuznach ist einfach immer was los – die Veranstaltungen reißen nicht ab. „Auch nach dem Ende der aktuellen Saison des Feierabendmarkts gibt es in der Innenstadt weiter die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre ein Glas Wein bei Live-Musik zu genießen: Am Donnerstag, 16.
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