Sommer, Nahe-Wein und Live-Klänge: NaheChill lädt an drei Donnerstagen zum Verweilen unter den Platanen am Mühlenteich. Musik, regionale Köstlichkeiten und entspannte Stimmung machen die Abende besonders.
Lesezeit 1 Minute
In Bad Kreuznach ist einfach immer was los – die Veranstaltungen reißen nicht ab. „Auch nach dem Ende der aktuellen Saison des Feierabendmarkts gibt es in der Innenstadt weiter die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre ein Glas Wein bei Live-Musik zu genießen: Am Donnerstag, 16.