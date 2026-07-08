Sommerabende am Fluss NaheChill bringt Wein und Live-Musik nach Bad Kreuznach Marian Ristow 08.07.2026, 17:00 Uhr

i Bereits 2025 war beim NaheChill einiges los und die Stimmung am Naheufer wirklich gut. Isabel Gemperlein

Sommer, Nahe-Wein und Live-Klänge: NaheChill lädt an drei Donnerstagen zum Verweilen unter den Platanen am Mühlenteich. Musik, regionale Köstlichkeiten und entspannte Stimmung machen die Abende besonders.

In Bad Kreuznach ist einfach immer was los – die Veranstaltungen reißen nicht ab. „Auch nach dem Ende der aktuellen Saison des Feierabendmarkts gibt es in der Innenstadt weiter die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre ein Glas Wein bei Live-Musik zu genießen: Am Donnerstag, 16.







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