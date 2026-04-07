Alkoholfreier Wein liegt im Trend, doch die Qualität überzeugt noch nicht alle Winzer in der Nahe-Region. Warum die Branche trotzdem auf Innovation setzt – und was fehlt, um aus dem "ungeliebten Kind" ein Erfolgsprodukt zu machen.
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Der Weinabsatz ist rückläufig, da könnte ein alkoholfreier Wein ein Produkt sein, mit dem sich Einbußen auffangen lassen. Allerdings ist das, was es derzeit zu kaufen gibt, noch kein gleichwertiger Ersatz, so wie beim Bier. Die steigende Nachfrage ist zumindest ein Innovationstreiber.