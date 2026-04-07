Wie gehts der Weinbranche?
Nahe-Winzer tüfteln an alkoholfreien Alternativen
Winzer Martin Korrell hat seit Längerem einen alkoholfreien Sekt und seit letztem Jahr den Riesling zero im Sortiment. Der Gutsw
Winzer Martin Korrell hat seit Längerem einen alkoholfreien Sekt und seit letztem Jahr den Riesling zero im Sortiment. Der Gutswein-Riesling wird im derzeit modernsten Verfahren mit Aromarückgewinnung zur alkoholfreien Variante. Der exportorientierte Betrieb reagierte damit insbesondere auf die international steigende Nachfrage nach alkoholfreiem Wein.
Christine Jäckel

Alkoholfreier Wein liegt im Trend, doch die Qualität überzeugt noch nicht alle Winzer in der Nahe-Region. Warum die Branche trotzdem auf Innovation setzt – und was fehlt, um aus dem "ungeliebten Kind" ein Erfolgsprodukt zu machen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Weinabsatz ist rückläufig, da könnte ein alkoholfreier Wein ein Produkt sein, mit dem sich Einbußen auffangen lassen. Allerdings ist das, was es derzeit zu kaufen gibt, noch kein gleichwertiger Ersatz, so wie beim Bier. Die steigende Nachfrage ist zumindest ein Innovationstreiber.

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Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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