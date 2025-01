Nur kleine Hochwasser Nahe und Glan bleiben unter kritischer Marke Sebastian Schmitt 09.01.2025, 19:49 Uhr

i Der Ellerbach speist die Nahe, normalerweise in mäßigen Mengen, im Moment führt er aber kräftig Wasser. Das kann gefährlich werden. Marian Ristow

Die Hochwasserlage soll sich über Nacht wieder beruhigen. Nahe und Glan erreichen keine kritischen Marken.

Wie ist die Lage an den Flüssen der Region? Nahe und Glan führen ordentlich Wasser, hier und da kommt es zu örtlich begrenzten Überflutungen, eine echte Hochwassergefahr besteht aber derzeit nicht. Am späten Donnerstagabend beziehungsweise in der Nacht zum Freitag sollen die Pegel wieder fallen.

