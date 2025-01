Regionale Tourismusförderung Nahe-Skywalk ist ein Besuchermagnet Armin Seibert 20.01.2025, 06:00 Uhr

i Hält der uns alle aus? Das war eine bange Frage so manches Besuchers beim großen Andrang bei der Eröffnung vor zehn Jahren. Seibert Armin. Armin Seibert

Besucher aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland zieht es zum Skywalk und auch zur benachbarten Stiftskirche in Hochstetten-Dhaun. Die Aussichtsplattform wird am 20. Januar zehn Jahre alt.

Der Skywalk neben der 800 Jahren alten Stiftskirche hoch über Hochstetten-Dhaun wird am 20. Januar zehn Jahre alt. Zugegeben: Der Original-Skywalk am Grand Canyon ist mehr als zehnmal so hoch. Dafür darf man dort keine Fotos machen und der Eintritt kostet 42 Dollar.

