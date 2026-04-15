Party in Hackenheim Nahe Sieben laden zu feinen Weinen und heißen Beats Christine Jäckel 15.04.2026, 15:00 Uhr

i Die bekannte Winzergruppe Nahe Sieben mit (von links nach rechts) Ulrich Lorenz, Marcus Hees, Florian Lunkenheimer, Alexander Wallhäuser, Johannes Schild, Stephan Barth und Thomas Funck pflegt den Austausch und wirbt mit gemeinsamen Veranstaltungen für die Weinkultur. Harald Skär

Die siebenköpfige Gruppe von Winzerfreunden – die „Nahe Sieben“ – lädt am Samstag, 18. April, einmal mehr zu den „Wine Beats“ auf den Bonnheimer Hof. Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten sind solche Veranstaltungen für Winzer essenziell.

„Feine Weine und heiße Beats“ heißt es am Samstag, 18. April, ab 17 Uhr bei den Nahe Sieben auf dem Bonnheimer Hof in Hackenheim. Der Zusammenschluss von sieben befreundeten Winzern feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Stephan Barth, Thomas Funck, Marcus Hees, Ulrich Lorenz, Florian Lunkenheimer, Johannes Schild und Alexander Wallhäuser heißen die passionierten Weinmacher, die schon 2005 beim Fischerstechen als Team antraten.







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