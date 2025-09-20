In die Haushalte der Verbandsgemeinde Nahe-Glan soll moderne Technik einziehen. Die VG-Werke wollen ab 1. Januar 2026 flächendeckend auf Funkwasserzähler umstellen. Das hat viele Vorteile, auch wenn die Zähler teurer sind.
Die Zeiten der alten Wasserzähler mit drehenden Rädchen sind vorbei. In die Haushalte der Verbandsgemeinde Nahe-Glan soll nun moderne Technik einziehen. Die VG-Werke wollen ab 1. Januar 2026 flächendeckend auf Funkwasserzähler umstellen, wie der für die VG-Werke zuständige Beigeordnete Ron Budschat (CDU) im Werksausschuss mitteilte.