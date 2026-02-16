Nachthemdenball in Meisenheim Närrisches Treiben mit viel Spaß im Altenzentrum Roswitha Kexel 16.02.2026, 10:00 Uhr

i Ganz allerliebst anzusehen sind die "Dancing Girls"des TV Meisenheim in ihren Kostümen. Sie hatten sogar ein Schiff mitgebracht. Andrea Spissu trainiert sie. Roswitha Kexel

Der Nachthemdenball im Carl-Kircher-Haus in Meisenheim ist immer etwas Besonderes. In diesem Jahr sorgten viele Tanzgruppen für närrische Stimmung, und humorvolle Sketche sorgten für Lacher und gute Laune.

Wenn Mitarbeiter und Ehrenamtliche im Nachthemd das Gute-Laune-Lied im Dr.-Carl-Kircher-Haus singen, Einrichtungsleiter Simon Heinrich im bunten Herz-Anzug und mit cooler Sonnenbrille nach der wahren Liebe sucht und wenn Tanzgruppen des VfL und des TSV Sweet Devils aus Staudernheim sowie des TV Meisenheim ihre Künste zeigen und der Alleinunterhalter Albrecht Müller in die Tasten haut – dann ist Nachthemdenball im Evangelischen Altenzentrum.







