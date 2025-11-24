Wettkampf der anderen Art Närrische Weinprobe in Hüffelsheim über fünf Runden 24.11.2025, 15:00 Uhr

i Harold Jung, Jochen Merz, zwei Helferinnen vom Förderverein Kinderklinik der Kreuznacher Diakonie, Steffen Purucker, Gregor Franzmann und Manfred Purucker sorgten mit weiteren Aktiven für das Wohl und die Unterhaltung der Gäste. Christine Jäckel

Einen Wettkampf der etwas anderen Art erlebten rund 300 Gäste bei der „einzig wahren närrischen Weinprobe“ in Hüffelsheim: feine Rebensäfte garniert mit närrischen Beiträgen.

Viele Entdeckungen für Weinfreunde garniert mit garantiert ernstbefreiten närrischen Beiträgen, das ist das Erfolgsrezept der „einzig wahren närrischen Weinprobe“, dem Original in der Narrhalla der SG Hüffelsheim. Mit feinem Klingeling-Glöckchen begrüßt von Steffen Purucker und Franzmanns Rosé Secco saßen rund 300 Gäste erwartungsfroh vor ihren Gläsern, die in den nächsten Stunden mit Kostenproben von feinem Rebensaft aus Niederhausen vom ...







