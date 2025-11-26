Sieben Sorten verkostet
Närrische Bierprobe mit Stars der Callbacher Fastnacht
Leider klappt die Gründung der närrischen Damen-AH-Mannschaft mit Sabine Becker, Steffi Gräff, Katja Bick-Stiebitz, Ramona Schneider, Astrid Claß und Marina Brandenberg (von links) trotz gutaussehendem Trainer Jürgen Kemmries nicht. "Zu teuer!", befand der FC-Vorsitzende Julian Kuhn.
Roswitha Kexel

Insgesamt sieben Biersorten haben die Narren im Sportheim des FC Schmittweiler-Callbach verkostet. Moderiert wurde der Abend von Weingutpanscher Alexander Wagner.

Ein Fußballer des FSV Rehborn und selbst ernannter Weingutpanscher moderiert im Sportheim des FC Schmittweiler-Callbach aus einer Schnapslaune heraus eine närrische Bierprobe im November – das allein mutet schon etwas skurril an. Aber wenn sich dann Stars der Callbacher Fastnacht dazu gesellen und auch noch der Sitzungspräsident der Staudernheimer Bachschnooge als „Schwester Elvira“ auftaucht – das kann ja heiter werden.

