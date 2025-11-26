Närrische Bierprobe mit Stars der Callbacher Fastnacht

Insgesamt sieben Biersorten haben die Narren im Sportheim des FC Schmittweiler-Callbach verkostet. Moderiert wurde der Abend von Weingutpanscher Alexander Wagner.
Ein Fußballer des FSV Rehborn und selbst ernannter Weingutpanscher moderiert im Sportheim des FC Schmittweiler-Callbach aus einer Schnapslaune heraus eine närrische Bierprobe im November – das allein mutet schon etwas skurril an. Aber wenn sich dann Stars der Callbacher Fastnacht dazu gesellen und auch noch der Sitzungspräsident der Staudernheimer Bachschnooge als „Schwester Elvira“ auftaucht – das kann ja heiter werden.