Seniorenfastnacht VG Rüdesheim Närrische Begrüßung: unverblümt politisch und knallhart Reinhard Koch 03.02.2025, 16:30 Uhr

i Dramatisch und ganz großartig, der Tanz der blutjungen Showtanzformation „Flying Dancers“ aus Waldböckelheim. Reinhard Koch

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Markus Lüttger (CDU) begrüßte das närrische Publikum bei der Seniorenfastnacht der Verbandsgemeinde Rüdesheim mit einem Vortrag, bei dem er den Politikern in Berlin ein schlechtes Zeugnis ausstellte.

Bei den „Baggewackeler“ hat er den Präsidentenstab bereits weitergegeben an seinen Nachfolger Maxi Schmidt. Bei der Seniorenfastnacht der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim, in der restlich besetzten Bockenauer-Schweiz-Halle, war Jürgen Klotz aber wieder in seinem Element, so, wie man ihn kennt.

