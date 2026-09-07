Drifter im Fokus
Nächtliche Kontrolle stoppt Autoposer in Bad Kreuznach
Klagen von Anwohnern waren Anlass für die nächtliche Kontrolle im Bereich des Bad Kreuznacher Chausseegartens. (Symbolfoto)
Klagen von Anwohnern waren Anlass für die nächtliche Kontrolle im Bereich des Bad Kreuznacher Chausseegartens. (Symbolfoto)
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Nach Beschwerden über nächtliches Fahrtreiben rückten Polizei und Kommunaler Vollzugsdienst zum Chausseegarten aus. Wie die Kontrollen verlaufen sind und was das für Anwohner bedeutet, erfahren Sie im Artikel.

Lesezeit 1 Minute
In der Nacht auf Samstag kontrollierten gegen Mitternacht Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach gemeinsam mit Kräften des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Bad Kreuznach den Bereich des Chausseegartens. Anlass für die gemeinsame Kontrolle waren wiederkehrende Beschwerden über die Situation vor Ort.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren