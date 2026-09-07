Drifter im Fokus Nächtliche Kontrolle stoppt Autoposer in Bad Kreuznach 07.09.2026, 19:54 Uhr

i Klagen von Anwohnern waren Anlass für die nächtliche Kontrolle im Bereich des Bad Kreuznacher Chausseegartens. (Symbolfoto) Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Nach Beschwerden über nächtliches Fahrtreiben rückten Polizei und Kommunaler Vollzugsdienst zum Chausseegarten aus. Wie die Kontrollen verlaufen sind und was das für Anwohner bedeutet, erfahren Sie im Artikel.

In der Nacht auf Samstag kontrollierten gegen Mitternacht Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach gemeinsam mit Kräften des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Bad Kreuznach den Bereich des Chausseegartens. Anlass für die gemeinsame Kontrolle waren wiederkehrende Beschwerden über die Situation vor Ort.







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