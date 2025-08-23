Einmal mehr beschäftigt sich der Aussschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 26. August, ab 17.30 Uhr im neuen Rathaus am Kornmarkt mit einem Ersatz für den entfernten Löwensteg und der Modernisierung des Bahnhofs in Bad Münster am Stein. Doch bei den beiden unbestreitbar wichtigen Infrastrukturmaßnahmen wird mit zweierlei Maß gemessen: Während es für einen schnellen Löwenstegersatz eher düster aussieht, sind beim Münsterer Bahnhof die Weichen auf Grün gestellt.

Ausnahmetatbestand beim Bahnhof

Im Fall des Löwenstegs soll der Ausschuss den Sperrvermerk aufheben, im anderen Fall dem Stadtrat, der zwei Tage später tagt, empfehlen, den Sperrvermerk für die Mittel dafür aufzuheben. Doch der Unterschied ist schon prägnant, wie ein Blick in die Erläuterungen zu den Beschlussvorlagen zeigt. So heißt es bei dem 30-Millionen-Euro-Projekt Bahnhoferneuerung (Stadtanteil 2 Millionen über vier Jahre) zwar: „Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Erklärung der Erforderlichkeit des Vorhabens aus dringenden Gründen des Gemeinwohls.“ Doch dafür ist die Stadt schon tätig geworden: So wird zur Aufhebung des Sperrvermerks auf „das interministerielle Verständigungsverfahren“ verwiesen, womit „im Falle eines positiven Ergebnisses somit die Voraussetzungen nach Paragraf 10 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfüllt und ein Ausnahmetatbestand gegeben wären“. Die Maßnahme soll von der Haushaltssperre befreit und in der Prioritätenliste berücksichtigt, für die Folgejahre 2026 bis 2028 sollen entsprechende überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt werden.

Von „dringenden Gründen des Gemeinwohls“ oder einem „Ausnahmetatbestand“ ist dagegen in der Beschlussvorlage zum Löwensteg nicht die Rede. Die im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Mittel in Höhe von 350.000 Euro für die Brückenerneuerung stehen natürlich ebenfalls unter einem Sperrvermerk. Doch hier heißt es dann weiter, „dass im laufenden Haushaltsjahr ein Provisorium nicht mehr errichtet werden kann“. Es soll lediglich als „erster Schritt zur weiteren Planung die Prüfung der vorhandenen Widerlager des alten Löwenstegs erfolgen“. Statt 350.000 Euro sollen lediglich 60.000 Euro dafür freigegeben werden. Schon in der Sondersitzung des Finanzausschusses in der vergangenen Woche hatte Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) klargestellt: „Wir müssen realistisch sein: Diese 350.000 Euro werden dieses Jahr nicht mehr ausgegeben.“

SPD: Nicht auf lange Bank schieben

Die Löwensteg-Befürworter Jürgen Locher (Die Linke), Hermann Holste (Bündnis 90/Grüne) und Stefan Butz (PBK), die inzwischen auch mehr als 3000 Unterschriften von Bürgern für einen neuen Löwensteg gesammelt haben, hatten dies als „Hinhaltetaktik“ kritisiert. Im Vorfeld der PLUV-Sitzung meldet sich auch die SPD zu Wort: „Wir fordern und werden, falls dies nötig sein sollte, die Aufhebung des Sperrvermerks beantragen, damit noch dieses Jahr die konkrete Planung für diese für die Südstadtbewohner, Fußgänger und Radfahrer, insbesondere aber Rollstuhlfahrer sehr wichtige Baumaßnahme erfolgen kann,“ machen Claudia Eider und Carsten Pörksen für die Fraktion deutlich. Beide verkennen nicht die Haushaltsprobleme der Stadt, sind aber der Auffassung, dass es mehr als ein Armutszeugnis für Stadtrat und Verwaltung wäre, wenn diese Maßnahme „auf die lange Bank“ geschoben würde. „Bevor über die Erneuerung des Bad Münsterer Bahnhofs – sicherlich auch eine wichtige Maßnahme, im Wesentlichen durch die Bahn finanziert – entschieden werde, müsse die Ersetzung des Löwenstegs ,in trockenen Tüchern’ sein.“