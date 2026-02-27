Katzen dürfen kastriert werden: Nacktkatzen-Züchterin scheitert mit Eilantrag
Katzen dürfen kastriert werden
Nacktkatzen-Züchterin scheitert mit Eilantrag
Darf der Staat die Kastration von Katzen anordnen, wenn es um Qualzucht geht? Das Verwaltungsgericht Koblenz sagt ja – und stellt den Tierschutz über die Interessen der Züchterin.
Lesezeit 1 Minute
Gescheitert ist eine Züchterin von Katzen der Rasse „Canadian Sphynx“ mit einem Eilantrag an das Koblenzer Verwaltungsgericht: Wie das Gericht in einer Pressemitteilung erläutert, hatte die Antragstellerin aus dem Kreis Bad Kreuznach sich mit ihrem Eilantrag gegen die mit einer Anordnung der sofortigen Vollziehung versehenen tierschutzrechtlichen Verfügung, mit welcher die Kreisverwaltung des Landkreises Bad Kreuznach die chirurgische ...