Katzen dürfen kastriert werden Nacktkatzen-Züchterin scheitert mit Eilantrag 27.02.2026, 12:24 Uhr

i Eine Canadian Sphynx-Katze, deren Rasse aufgrund fehlender Tasthaare in den Augen der Koblenzer Richter als Qualzucht gilt. Bogdan Cristel/dpa. picture alliance / dpa

Darf der Staat die Kastration von Katzen anordnen, wenn es um Qualzucht geht? Das Verwaltungsgericht Koblenz sagt ja – und stellt den Tierschutz über die Interessen der Züchterin.

Gescheitert ist eine Züchterin von Katzen der Rasse „Canadian Sphynx“ mit einem Eilantrag an das Koblenzer Verwaltungsgericht: Wie das Gericht in einer Pressemitteilung erläutert, hatte die Antragstellerin aus dem Kreis Bad Kreuznach sich mit ihrem Eilantrag gegen die mit einer Anordnung der sofortigen Vollziehung versehenen tierschutzrechtlichen Verfügung, mit welcher die Kreisverwaltung des Landkreises Bad Kreuznach die chirurgische ...







Artikel teilen

Artikel teilen