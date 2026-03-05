Züchterin aus Kreis Kreuznach Nacktkatzen: Tierschutzverein begrüßt Kastrationsurteil Lena Reuther 05.03.2026, 16:30 Uhr

i Katzen der Rasse "Canadian Sphynx" sind haarlos. Eine Züchterin aus dem Kreis Bad Kreuznach muss zwei ihrer Tiere kastrieren lassen. (Symbolbild) Bogdan Cristel. picture alliance / dpa

Eine Züchterin aus dem Kreis Bad Kreuznach muss zwei ihrer Katzen der Rasse „Canadian Sphynx“ kastrieren lassen. Der Vorsitzende des Bad Kreuznacher Tierschutzvereins klärt über die Merkmale von Nacktkatzen auf.

Eine Katzenzüchterin aus dem Landkreis Bad Kreuznach muss zwei ihrer Tiere kastrieren lassen. Es handelt sich um die haarlose Rasse „Canadian Sphynx“. Die Kreisverwaltung erließ eine Anordnung, woraufhin die Frau einen Eilantrag beim Koblenzer Verwaltungsgericht einreichte – ohne Erfolg.







