Einsatz in Bad Kreuznach
Nackt und betrunken: Radfahrer rammt Auto und flieht
Unfall in Bad Kreuznach: Die Polizei ermittelt, nachdem ein unbekleideter Radfahrer einen geparkten Wagen rammte und flüchtete.
Unfall in Bad Kreuznach: Die Polizei ermittelt, nachdem ein unbekleideter Radfahrer einen geparkten Wagen rammte und flüchtete.
Daniel Vogl/dpa. picture alliance/dpa

In Bad Kreuznach rammt ein unbekleideter Radfahrer einen geparkten Wagen und flieht. Ein Zeuge filmt die Verfolgung – die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem früheren Einsatz.

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Am Freitagabend haben aufmerksame Zeugen gegen 23.58 Uhr gemeldet, dass in der Heddesheimer Straße im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim ein unbekleideter Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen geparkten Pkw gefahren und anschließend geflüchtet sei.
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