Nachwuchstalent im Weinberg holt im Juni den Bundessieg

Jahresrückblick auf das zweite Quartal im Kreis: Einen ersten Platz erzielt Johanna Schott aus Wallhausen im Juni beim Berufswettbewerb der deutschen Landjugend. In der Sparte Weinbau holt sie den Bundessieg.
Lesezeit 1 Minute
Gold für Jungwinzerin Johanna Schott aus Wallhausen: Im Finale des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend im Juni schneidet die 22-Jährige als Beste von 21 Teilnehmern in der Sparte Weinbau ab. Der Bundesentscheid für den Weinbau findet in Ihringen am Kaiserstuhl statt, im Staatsweingut Freiburg auf dem Blankenhornsberg.