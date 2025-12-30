Das war 2025 Nachwuchstalent im Weinberg holt im Juni den Bundessieg Cordula Kabasch 30.12.2025, 13:00 Uhr

i Jungwinzerin Johanna Schott hat beim Bundesentscheid der Landjugend Gold geholt. Als Sachpreis erhielt sie ein Barriquefass aus feinster schwäbischer Eiche. Christine Jäckel

Jahresrückblick auf das zweite Quartal im Kreis: Einen ersten Platz erzielt Johanna Schott aus Wallhausen im Juni beim Berufswettbewerb der deutschen Landjugend. In der Sparte Weinbau holt sie den Bundessieg.

Gold für Jungwinzerin Johanna Schott aus Wallhausen: Im Finale des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend im Juni schneidet die 22-Jährige als Beste von 21 Teilnehmern in der Sparte Weinbau ab. Der Bundesentscheid für den Weinbau findet in Ihringen am Kaiserstuhl statt, im Staatsweingut Freiburg auf dem Blankenhornsberg.







