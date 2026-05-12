Karrierestart in Bad Kreuznach Nacht der Ausbildung: Junge Menschen entdecken Chancen Jens Fink 12.05.2026, 06:00 Uhr

i Dominik Deguelldre und sein Vater Marcel (von links) informierten sich in den Michelin Reifenwerken über die Funktion einer Förderbandanlage, die Azubi Pascal Memmesheimer erläuterte. Jens Fink

Die 17. „Nacht der Ausbildung" in Bad Kreuznach brachte Betriebe und Jugendliche zusammen. Von Technik bis Kreatives bot die Veranstaltung Orientierung, neue Perspektiven und erste Anstöße für berufliche Entscheidungen.

Auch bei der mittlerweile 17. „Nacht der Ausbildung“ nutzten viele junge Menschen die Gelegenheit, sich über eine für sie interessante Ausbildung zu informieren. Insgesamt 20 Betriebe und Behörden aus Bad Kreuznach und Umgebung öffneten ihre Türen und informierten die Schüler über Ausbildungsberufe und Duale Studiengänge aus dem technischen, kaufmännischen, sozialen, handwerklichen und kreativen Bereich.







Artikel teilen

Artikel teilen