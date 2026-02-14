Bilanz der Kirner Stiftungen Nachhaltige Hilfe für Kinder Armin Seibert 14.02.2026, 18:00 Uhr

i Das Schulprojekt Klasse 2000 ermöglicht 193 Grundschulklassen in der Region einen externen Sachunterricht. Herbert Wirzius von der Soonwaldstiftung (rechts), Jürgen Pickel (Bürklestiftung) und Isabell Müller (Geschäftsführung Förderverein Lützelsoon) zogen beeindruckende Bilanz. Über 50 000 Euro wenden die Stiftungen jährlich dafür auf. Armin Seibert

Der Hilfsfonds Kirner Land, den die Soonwald-, Bürkle- und Dröscherstiftung ins Leben gerufen haben, gibt es seit 14 Jahren. Jetzt wurde eine beeindruckende Bilanz gezogen: Bislang half der Fonds in 818 Fällen.

Die nachhaltige Hilfe vor allem für kranke und Not leidende Kinder ist für Soonwaldstiftung und Bürklestiftung seit Jahrzehnten selbst auferlegte Pflicht. Wenn aber Hilfe aufgrund der strengen Stiftungssatzungen nicht möglich wäre, was dann? Vor 14 Jahren haben deshalb Soonwaldstiftung, Bürklestiftung und Dröscherstiftung den Hilfsfonds Kirner Land gegründet.







