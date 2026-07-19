Versuch in Roxheim
Nachfolger für Arztpraxis wird mit Förderung gelockt
In der Birkenberghalle soll ein Einspeisungspunkt für eine Notstromversorgung nachgerüstet werden.
In der Birkenberghalle soll ein Einspeisungspunkt für eine Notstromversorgung nachgerüstet werden.
Christine Jäckel

Die Gemeinde Roxheim sucht einen Nachfolger für die Hausarztpraxis im Ort. Darüber hinaus wird in der Birkenberghalle eine Notstrom-Einspeisung nachgerüstet, die Grundschulküche bekommt eine Klimaanlage und die Kita Birkenbergstrolche neue Tablets. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Birkenberghalle ist neben der Bockenauer-Schweiz-Halle eine der beiden Notfallhallen des Kreises. Am letzten Juniwochenende trat durch den Waldbrand bei Traisen eine Lage ein, die die Öffnung der Halle für die Aufnahme von evakuierten Personen erforderte.
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