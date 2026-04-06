Millionen-Projekt im Brückes Nachbarschaftshilfe für das Casino-Gebäude? Marian Ristow 06.04.2026, 18:00 Uhr

i Das mächtige und von außen hübsche Casino-Gebäude an der Ecke Brückes/Stromberger Straße ist eines der größten Sorgenkinder der Stadtentwicklung. Harald Gebhardt

Ein Millionen-Projekt bringt Leben in den Brückes – doch direkt gegenüber verfällt ein historisches Juwel. Warum die Stadt jetzt dringend einen Käufer sucht und ob die Retter des Telekom-Gebäudes auch hier helfen könnten.

Im Bad Kreuznacher Brückes tut sich etwas: Das 16-Millionen-Projekt der Investorenfamilie Schenk aus Elz im Westerwald, das im alten Telekom-Gebäude 93 Mietwohnungen entstehen lässt, sorgt langfristig für eine Belebung am Stadthausknoten. Nicht nur, dass die Stadt dringend benötigten Wohnraum in zentraler Lage erhält, auch setzt das Großprojekt ein Zeichen: Bad Kreuznach scheint ein begehrter Standort zu sein.







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