Millionen-Projekt im Brückes
Nachbarschaftshilfe für das Casino-Gebäude?
Das mächtige und von außen hübsche Casino-Gebäude an der Ecke Brückes/Stromberger Straße ist eines der größten Sorgenkinder der
Das mächtige und von außen hübsche Casino-Gebäude an der Ecke Brückes/Stromberger Straße ist eines der größten Sorgenkinder der Stadtentwicklung.
Harald Gebhardt

Ein Millionen-Projekt bringt Leben in den Brückes – doch direkt gegenüber verfällt ein historisches Juwel. Warum die Stadt jetzt dringend einen Käufer sucht und ob die Retter des Telekom-Gebäudes auch hier helfen könnten.

Lesezeit 2 Minuten
Im Bad Kreuznacher Brückes tut sich etwas: Das 16-Millionen-Projekt der Investorenfamilie Schenk aus Elz im Westerwald, das im alten Telekom-Gebäude 93 Mietwohnungen entstehen lässt, sorgt langfristig für eine Belebung am Stadthausknoten. Nicht nur, dass die Stadt dringend benötigten Wohnraum in zentraler Lage erhält, auch setzt das Großprojekt ein Zeichen: Bad Kreuznach scheint ein begehrter Standort zu sein.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren