Ärger in Bad Kreuznach Nachbarn waren im zu laut, da holte er eine Schusswaffe 17.09.2025, 18:00 Uhr

Eine Familie wollte eine neue Wohnung beziehen und diese zuvor mit der Unterstützung von Verwandten renovieren. Dann kam alles ganz anders. Die Wohnung wollten sie danach nicht mehr haben.

Bedrohung und unerlaubter Waffenbesitz wurden einem 35-jährigen Mann aus Bad Keuznach vorgeworfen, der sich vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten musste. Gegen einen ersten Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt. Am Ende fiel ein Urteil, das exakt zwischen den Forderungen der Staatsanwaltschaft und den Vorstellungen der Verteidigung lag: Richterin Lisa Weydt verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen à ...







