Ärger in Bad Kreuznach Nach Zoff: Birgit Ensminger-Busse verlässt die CDU Harald Gebhardt 29.12.2025, 13:00 Uhr

i Birgit Ensminger-Busse tritt aus der CDU aus. Gerhard Kind

Noch ein Knaller kurz vor dem Jahreswechsel in der Kreuznacher Kommunalpolitik: Birgit Ensminger-Busse verlässt die CDU und die Stadtratsfraktion. Ihr Stadtratsmandat behält sie.

Die Bad Kreuznacher Stadträtin und Bad Münsterer Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse ist kurz vor Weihnachten aus der CDU, Stadtverband Bad Kreuznach, und der CDU-Stadtratsfraktion ausgetreten. In einem Schreiben an die Stadtverbandsvorsitzende Erika Breckheimer, den Fraktionschef Manfred Rapp und den CDU-Kreisvorsitzenden Helmut Martin begründet sie ihren Schritt unter anderem damit: „Seit der neuen Legislatur gären Konflikte, die ...







