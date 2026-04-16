Hofgartenschule Bad Kreuznach Nach Widerspruch: Schulstraßenregelung wird gekippt Josef Nürnberg 16.04.2026, 09:00 Uhr

i Die Zahl der Elterntaxis hielt sich zum Schulschluss der 1. und 2. Klassen an der Hofgartenschule am Mittwochmittag in Grenzen. Die Anordnung als Schulstraße ist nun vorerst vom Tisch. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Das neue Schulstraßenkonzept rund um die Einrichtung sollte Elterntaxis begrenzen. Doch die Anwohner hatten Widerspruch eingelegt. Nun lenkte der Stadtrechtsausschuss ein – auch wegen falsch angebrachter Verkehrsschilder.

Die Schulstraße rund um die Hofgartenschule ist vorerst vom Tisch. Anwohner, die gegen die Anordnung der Verwaltung vom Juli 2024 Widerspruch eingelegt hatten, bekamen im Rahmen ihres Widerspruchsverfahrens umfänglich Recht. Mit Bescheid vom 2. März hob die Vorsitzende des Stadtrechtsausschusses, Nicola Trierweiler, die Anordnung auf.







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