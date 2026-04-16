Das neue Schulstraßenkonzept rund um die Einrichtung sollte Elterntaxis begrenzen. Doch die Anwohner hatten Widerspruch eingelegt. Nun lenkte der Stadtrechtsausschuss ein – auch wegen falsch angebrachter Verkehrsschilder.
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Die Schulstraße rund um die Hofgartenschule ist vorerst vom Tisch. Anwohner, die gegen die Anordnung der Verwaltung vom Juli 2024 Widerspruch eingelegt hatten, bekamen im Rahmen ihres Widerspruchsverfahrens umfänglich Recht. Mit Bescheid vom 2. März hob die Vorsitzende des Stadtrechtsausschusses, Nicola Trierweiler, die Anordnung auf.