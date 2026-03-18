Kreuznacher Unfall-Hotspot? Nach vierstreifigem Ausbau: Wie sicher ist die B428? Harald Gebhardt 18.03.2026, 11:00 Uhr

i Es flutscht auf dem vierstreifigen Abschnitt der B428 im Bad Kreuznacher Osten. Doch die Stadt wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort auf 50 Stundenkilometer reduzieren. Harald Gebhardt

Seit vier Monaten fließt der Verkehr auf der B428 zwischen Mainzer Straße und Bosenheimer Straße im Kreuznacher Osten nun vierspurig. Doch wie sicher ist das Teilstück? Ein paar persönliche Betrachtungen und Eindrücke.

Ein Unfall-Hotspot ist das Teilstück der B428 im Osten von Bad Kreuznach zwischen den beiden Kreisverkehren an der Bosenheimer Straße im Süden und der Mainzer Straße im Norden nicht. Noch nicht, dürfte mancher einwenden. Denn nach dem Ausbau stellt sich die Frage, „wie sicher ist die B428?







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