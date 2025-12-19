Rat wählt Sandra Seltmann 
Nach Vakanz hat Warmsroth jetzt eine Ortschefin
Bürgermeister Michael Cyfka (2. von rechts) gratulierte der neuen Ortschefin Sandra Seltmann (mitte) sowie den neuen Beigeordneten (von links) Wilhelm Keller, Andrea Feller und Ralf Weiher.
Jens Fink

Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeister Björn Engelhardt hat Warmsroth nun eine Frau an der Spitze der Gemeinde: Sandra Seltmann wurde einstimmig zur neuen Ortschefin gewählt. 

Lesezeit 1 Minute
Sandra Seltmann heißt die neue Ortsbürgermeisterin von Warmsroth. Auf der Sitzung des Gemeinderates erhielt die 49-Jährige das einhellige Votum der Ratsmitglieder, die zudem drei neue Beigeordnete wählten. Damit endet die Vakanz an der Ortsspitze, die durch den Rücktritt von Ortsbürgermeister Björn Engelhardt sowie der drei Beigeordneten entstanden war.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik