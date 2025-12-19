Nach Vakanz hat Warmsroth jetzt eine Ortschefin

Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeister Björn Engelhardt hat Warmsroth nun eine Frau an der Spitze der Gemeinde: Sandra Seltmann wurde einstimmig zur neuen Ortschefin gewählt.

Sandra Seltmann heißt die neue Ortsbürgermeisterin von Warmsroth. Auf der Sitzung des Gemeinderates erhielt die 49-Jährige das einhellige Votum der Ratsmitglieder, die zudem drei neue Beigeordnete wählten.

Damit endet die Vakanz an der Ortsspitze, die durch den Rücktritt von Ortsbürgermeister Björn Engelhardt sowie der drei Beigeordneten entstanden war.