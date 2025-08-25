Am 11. August 2023 starb eine Radfahrerin, nachdem sie auf der Kreisstraße 24 zwischen Winterburg und Rehbach ein Motorrad erfasst hatte. Der 30-jährige Motorradfahrer hatte die 54-Jährige nicht gesehen, weil er durch die tief stehende Sonne geblendet wurde und nicht mehr ausweichen konnte. Der Fall wurde nun in zweiter Instanz beim Landgericht Bad Kreuznach verhandelt und endete mit einer Verurteilung des Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 4500 Euro.

Freispruch in erster Instanz

Die Staatsanwaltschaft hatte Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichtes Bad Sobernheim eingelegt, das den Motorradfahrer im März 2023 freigesprochen hatte. Aus ihrer Sicht hat der nicht vorbestrafte 30-Jährige fahrlässig gehandelt und hätte durch Anpassung an die Straßen- und Witterungsverhältnisse den Unfall vermeiden können. Als Ortskundiger habe er auch gewusst, dass er nach der Steigung mit einer Sonnenblendung rechnen musste, und hätte das berücksichtigen müssen. Das Amtsgericht Bad Sobernheim war zu dem Freispruch gekommen, da unter anderem mangels Nachweis über den Abstand zwischen Motorrad und Fahrrad nicht feststellbar sei, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre. Das Opfer verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund einer großen Verletzung an der Körperhauptschlagader im Brustbereich.

Ausdrücklich wird im Obduktionsbericht festgestellt, dass die 54-Jährige keine Kopfverletzungen erlitt und insofern das Tragen eines Helmes nichts zur Vermeidung des Unfalls und seiner Folgen beigetragen hätte. Der 30-Jährige hatte die Fahrt nach Bad Sobernheim in Begleitung eines Freundes angetreten, der ihm mit seiner Maschine folgte. „Ich möchte sagen, dass es mir sehr leidtut, ich würde es gern rückgängig machen, wenn ich könnte“, erklärte der Angeklagte. Er fuhr nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrrad mit seiner Maschine in den Straßengraben, sein Freund kümmerte sich als Erster um die Frau, brachte sie in die stabile Seitenlage. Seine Geschwindigkeit schätzte der Begleiter des Unfallfahrers auf etwa 50 bis 60 Kilometer pro Stunde, sein vorausfahrender Freund sei etwa gleich schnell unterwegs gewesen. „In solchen Verfahren gibt es nur Verlierer, aber das Urteil der ersten Instanz war rechtlich nicht haltbar, deshalb musste der Sachverhalt erneut aufgerollt werden“, betonte Staatsanwältin Funda Neher.

Motorradfahrer hätte bremsen müssen

Aus ihrer Sicht steht nach der Beweisaufnahme fest, dass sich der Angeklagte einer fahrlässigen Tötung schuldig gemacht hat. Mit Blick darauf, wie stark der 30-Jährige zwei Jahre nach dem tragischen Unfallgeschehen betroffen sei und auf seine Bemühungen, sich der Verantwortung zu stellen, sah sie eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 30 Euro und ein Fahrverbot von zwei Monaten als angemessen an. Wenn der Motorradfahrer seine Geschwindigkeit nach der Blendung angepasst hätte, wäre der Unfall vermeidbar gewesen, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Aus ihrer Sicht liegt somit eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vor, denn die Radfahrerin hätte die Begegnung unbeschadet überlebt, wenn der Motorradfahrer mit den Sichtverhältnissen angepasster Geschwindigkeit oder mit größerem Abstand zum rechten Straßenrand gefahren wäre.

„Das ist ein Vorfall, wie er sich jeden Tag im Straßenverkehr ereignet, der aber hier, auch durch Verkettung unglücklicher Umstände, für eine Beteiligte tödlich ausging“, erläuterte der Vorsitzende Richter Folkmar Broszukat das Urteil. Die Kammer sah ebenfalls ein Augenblicksversagen des 30-Jährigen, der bei eingeschränktem Sichtfeld seine Geschwindigkeit hätte anpassen müssen. „Die Radfahrerin hat sich völlig korrekt verhalten“, betonte der Richter. Das Gesetz sage in diesen Fällen klar, dass man abbremsen müsse, wenn die Sicht beeinträchtigt ist, auch wenn das Risiko eines Auffahrunfalls besteht. Somit habe der 30-Jährige den Tod der Radfahrerin durch eine geringfügige Überschreitung der Straßenverkehrsordnung verursacht. Gleiche Vorgänge gingen tagtäglich durch Zufallskonstellationen gut aus. Das Urteil ist rechtskräftig.