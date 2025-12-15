Bad Kreuznacher Landrätin Nach Sturz: Operation und Rollstuhl für Bettina Dickes Markus Kilian 15.12.2025, 06:00 Uhr

i Landrätin Bettina Dickes hat sich bei einem Sturz am Oberschenkel verletzt und musste operiert werden. Im Rollstuhl kann sie inzwischen wieder an Sitzungen in der Kreisverwaltung teilnehmen. Christoph Anheuser

Ein kurzer Moment, der einen langen Leidensweg nach sich zieht: Mitte November hat sich die Kreischefin ihr Bein stark verletzt, ist noch immer auf Rollstuhl und Krücken angewiesen. Was genau passiert ist und wie sich ihr Arbeitsalltag verändert hat.

Wie ein unfreiwilliger Spagat mit Pirouette: So beschreibt Landrätin Bettina Dickes, was ihr Mitte November beim Putzen zu Hause widerfahren ist. Seitdem ist die Kreischefin auf Rollstuhl und Krücken angewiesen. Banale Tätigkeiten daheim dauern nun das Vielfache an Zeit, bei vielem ist sie auf die Hilfe anderer angewiesen.







