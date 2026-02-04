Bei dem verunglückten Mann, der bei Bad Sobernheim in die Nahe gefallen ist, handelt es sich um einen 63-jährigen Mann aus Idar-Oberstein. Die Suche nach ihm wurde nach zwei Tagen ergebnislos eingestellt. Bislang fehlt von ihm jede Spur.
Bei dem 63-Jährigen, der am Donnerstag, 29. Januar, bei Bad Sobernheim in die Nahe gefallen ist, handelt es sich um einen Mann aus Idar-Oberstein. Das teilte die Kripo Bad Kreuznach auf Nachfrage mit. Die Suche nach dem Verunglückten ist am Freitag vergangener Woche eingestellt worden.