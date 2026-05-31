Zu Streitigkeiten zwischen Jugendlichen ist es am Samstag gegen 18.30 Uhr im Bereich der Roßstraße/Kornmarkt in Bad Kreuznach gekommen. Hierbei kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, bei denen der 20-jährige Beschuldigte ein Cuttermesser zog und in Richtung des 19-jährigen Geschädigten stach. Dieser wurde jedoch nicht getroffen, teilt die Bad Kreuznacher Polizei mit.

Zudem schlug der Beschuldigte mit seiner Umhängetasche nach dem Geschädigten und verletzte ihn hierdurch leicht. Durch die Polizeibeamten konnten die Beteiligten getrennt werden. Dem Beschuldigten wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und das Messer sichergestellt. Während der Einsatzmaßnahmen fiel ein unbeteiligter 48-jähriger Passant, welcher zuvor auf einer Mauer an der Nahe saß, in die Nahe. Er konnte durch die Beamten und einen weiteren Passanten, welcher in die Nahe sprang, gerettet werden. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.