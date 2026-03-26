Umfrage zum Tempolimit Nach Ostern wird die B428 wieder zur Baustelle Harald Gebhardt 26.03.2026, 15:00 Uhr

i Nach Ostern wird an der B428 der Kreisverkehr Bosenheimer Straße saniert. Der Verkehr wird drumherum geleitet. Harald Gebhardt

Über die Frage Tempo 50 oder Tempo 70 auf dem vierspurig ausgebauten Teilstück der B428-Ostumgehung Bad Kreuznach lässt sich trefflich streiten. Noch gilt Tempo 70. Jetzt stehen dort erst einmal weitere Bauarbeiten an.

Autofahrer auf der B428 im Osten von Bad Kreuznach müssen sich erneut auf eine geänderte Verkehrsführung zwischen den beiden Kreisverkehren Mainzer Straße und der Bosenheimer Straße einstellen. Nach dem vierspurigen Ausbau setzt der Bad Kreuznacher Landesbetrieb (LBM) die abschließenden Arbeiten an der viel befahrenen Bundesstraße fort: Direkt nach Ostern werden die Asphaltflächen im Kreisverkehrsplatz Bosenheimer Straße und weiterführend bis ...







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