Bereits Mitte November war das Gebäude der VG-Verwaltung verschmiert worden. Die Reparatur geht ins Geld. Für eine umweltfreundliche Umgestaltung könnten derweil Mittel zur Verfügung stehen.

Der Bau-, Umwelt- und Dorfentwicklungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach wird sich in einer weiteren Sitzung mit der Sanierung der Außenfassade des Verwaltungsgebäudes beschäftigen, die durch einen Ölanschlag in der Nacht zum 11. November vergangenen Jahres stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.







