Burgfest in Neu-Bamberg Nach neun Jahren Pause wieder mittelalterliches Treiben Josef Nürnberg 12.06.2026, 09:00 Uhr

i Am 26. und 27. Juni kehrt nach neun Jahren Pause wieder mittelalterliches Treiben auf die Burgruine Neu-Bamberg zurück. Josef Nürnberg

Nach neun Jahren ist es zurück: Unter dem Motto „Zauber der alten Mauern“ gibt es in Neu-Bamberg wieder ein Mittelalter-Spektakel. Möglich wurde die Neuauflage, weil die Gemeinde tief in die Kasse gegriffen hat.

Nach 2017 lädt das ehemalige Kurmainzer Amtsstädtchen unter dem Motto „Zauber der alten Mauern“ erstmals wieder zu einer Reise ins Mittelalter am Freitag, 26., und Samstag, 27. Juni auf die „Neue Baumburg“ ein. Veranstaltet wird das Mittelalter-Spektakel von der Ortsgemeinde, die von Vereinen und zahlreichen Helfern unterstützt wird.







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